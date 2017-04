Tractor rijdt Maas in bij Alphen

Foto: Twitter/ VLW_Joost

ALPHEN - Bij het veer tussen Lith en Alphen is woensdagochtend een tractor te water geraakt. Volgens een medewerker van de veerpont schoot de tractor door de rem heen. 'We waren met onderhoudswerkzaamheden bezig, dat kwam even stil te liggen.'

De tractor is inmiddels weer op het droge en de werkzaamheden zijn weer hervat. Er raakte niemand te water. Het scheepvaartverkeer over de Maas kon gewoon doorvaren.