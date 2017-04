'Ik heb een gouden man!' Lintjes op Radio Gelderland voor man, zus en verpleeghuis

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vandaag is het weer de jaarlijkse lintjesregen, waarbij mensen met bijzondere prestaties worden onderscheiden. Maar in het belkwartier van Rob Kleijs op Radio Gelderland kregen mensen de kans om iemand in hun omgeving een 'radiolintje' te geven.

Mevrouw Slangewal wil er een voor haar man Rini: 'Ik heb een gouden man. Ik kan heel weinig, hij verzorgt me al zes jaar. Hij doet mijn voeten, smeert mijn benen in, maar doet ook het hele huishouden.' 'Wat die meiden doen' Hannie van Deutekom heeft een lintje over voor verpleeghuis Ruimzicht in Barneveld. 'Mijn man zit er sinds een jaar. Wat die meiden doen met weinig middelen', prijst ze. Mieke uit Ruurlo is enthousiast over De Garven in haar woonplaats. 'Mijn man zit daar. Hij heeft Alzheimer. Hij wordt heel goed verzorgd en heeft het heel erg naar zijn zin door het personeel en de vrijwilligers.' Het belkwartier met Rob Kleijs: Maja van den Hoek wordt geprezen door haar zus, mevrouw Mastenbroek: 'Ze staat altijd voor iedereen in de familie klaar. We kunnen altijd een beroep op haar doen.' Verzorgt een man van 90 Harry wil graag een lintje voor Jannie Jansen uit Silvolde: 'Ze gaat drie à vier keer naar een man van 90. Hij zit in een rolstoel en heeft geen familie, helemaal niets. Ze gaat naar hem toe om een praatje met hem te maken of te wandelen.' Marcel van Middendorp wil een lintje voor zijn vrouw Lijsje, omdat ze vandaag precies 26 jaar met hem getrouwd is. Een verrassend 'radiolintje' was er voor Rob Kleijs zelf. 'Vanwege het geduld in de opvang van al die verschillende mensen', prijst Tiny Rademakers.

Wie er vandaag écht een lintje heeft gekregen, leest u vanaf 13.00 uur op onze website en app