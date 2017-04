Zesde verdachte aangehouden voor groot drugslab, andere verdachten langer vast

TERBORG - De politie heeft een zesde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het grote drugslab in Terborg. Het gaat om een man van 52 uit de gemeente Rijnwaarden.

De andere verdachten blijven vastzitten. Hun voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het lab werd 11 april ontdekt. De ontmanteling duurde dagen.

Naast de aangehouden verdachten werden ook goederen in beslag genomen. Bij het bedrijfspand werd ook een hennepkwekerij gevonden, daar werden nog eens drie verdachten aangehouden. Het is onbekend of zij nog vastzitten.

Volgens omwonenden was in het pand een recyclingbedrijf gevestigd. Dat bedrijf zou er pas vier à vijf weken zitten.

Zie ook: