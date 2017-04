A1 weer vrij na ongelukken

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - De A1 bij Barneveld is weer vrijgegeven. Door een ongeluk met twee vrachtwagens en een busje was de rijbaan afgesloten. Het verkeer moet over de vluchtstrook.

Eerder was het iets verder bij Barneveld ook al raak, toen moesten er twee rijstroken dicht door een ongeval. Over de ernst van de ongevallen is niets bekend.