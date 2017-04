Bekijk hier wie er in uw buurt een lintje heeft gekregen

ARNHEM - Precies 345 Gelderlanders zijn vandaag gedecoreerd tijdens de jaarlijkse lintjesregen, 215 mannen en 130 vrouwen. Dat is iets meer dan vorig jaar. Toen kregen 340 Gelderlanders de versierselen opgespeld.

Verreweg de meeste gelukkigen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 298. De andere onderscheidingen zijn Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (36 gedecoreerden), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1 gedecoreerde), Officier in de Orde van Oranje-Nassau (6 gedecoreerden) en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (4 gedecoreerden).

Bekijk hier wie er in uw gemeente zijn onderscheiden:

De geschiedenis van de lintjesregen gaat overigens terug tot 1815. Toen werd de decoratiegolf in het leven geroepen door koning Willem I nadat Napoleon was verslagen. Het waren beloningen voor opmerkelijke verdiensten. In 1892 kwam daar de Orde van Oranje-Nassau bij.

Die was bedoeld om mensen uit de lagere klassen een koninklijk schouderklopje te geven. Sinds 1994 is het decoratiestelsel helemaal losgekoppeld van maatschappelijke status. Lintjes werden en worden voortaan verdeeld over alle lagen van de bevolking.