Plofkraak in Doetinchem mislukt

Foto: News United

DOETINCHEM - In Doetinchem is in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd een geldautomaat te kraken aan de Houtsmastraat. De kraak is mislukt.

De omgeving van de ABN Amro-pinautomaat werd door de politie afgezet voor onderzoek. Woensdagochtend is de automaat leeggehaald, daarna kan het onderzoek verder. Ook kan de schade in de automaat worden bekeken. Anderhalve week geleden was er in Doetinchem ook al een plofkraak op een pinautomaat. Toen werd de automaat uit de gevel geblazen. Zes huizen werden uit voorzorg ontruimd. In de buurt van de plofkraak is een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de auto en de plofkraak. Zie ook: 'Ik schrok me wezenloos'; pinautomaat uit gevel geblazen bij plofkraak