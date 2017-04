Jongens stelen fietstassen vol post

Soortgelijke posttassen werden gestolen - Foto: politie Arnhem-Zuid

ARNHEM - Een postbode in Arnhem is dinsdag beroofd van zijn post. Hij had zijn fiets geparkeerd tegen een boom in de Madelievenstraat en was in die straat de post aan het bezorgen.

Op dat moment kwamen er drie jongens in trainingspakken die de tassen van de fiets rukten en wegrenden richting de Dovenetellaan. De politie wil graag weten of mensen de tassen hebben gevonden of iets hebben gezien van de diefstal. De gestolen tassen zijn in de kleuren van PostNL, oranje en grijs.