Wijnboer in het holst van de nacht uit bed om plantjes te redden

GROESBEEK - Om 1.30 uur ging al de wekker bij Adam Dijkstra van Wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek. En dat allemaal om zijn plantjes te beschermen tegen de nachtvorst.

Dijkstra heeft 20 vuurpotten aangestoken om de kou te verdrijven. Vooral de jonge plantjes zijn gevoelig voor vorst.

'Het hing er een beetje om, maar het risico om het niet te doen was te groot', zegt Dijkstra. 'De plantjes zijn vorig jaar in de grond gegaan. Dus die zijn erg gevoelig en ze zijn vroeg uitgelopen door het warme voorjaar. Dan kun je het zo net boven nul houden en dan lopen ze geen schade op.'

Adam Dijkstra over zijn nachtelijk avontuur:

Dijkstra heeft het zelf in elk geval niet koud. 'Je moet het vuurtje wel brandend houden. Het is veel sjouwwerk, veel lopen. Want het zijn toch flinke afstanden iedere keer. Maar je bent lekker bezig...'

En de nacht heeft ook zijn charme, weet Dijkstra. 'Er zijn mooie dingen te zien en te horen. De vogels beginnen wakker te worden en je hoort de koeien met elkaar loeien. Dat vind ik leuk om mee te maken.'