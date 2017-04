Wie krijgen er een lintje en hoe heet de nieuwste Gelderse gemeente? Dit is het nieuws van woensdag 26 april

ARNHEM - Inwoners van Boven-Leeuwen komen in actie voor fruittelers, Gelderland krijgt een nieuwe gemeente en er worden vandaag lintjes uitgereikt. Dit (en meer) is het nieuws van woensdag 26 april.

Lintjesregen

Honderden Gelderlanders krijgen vandaag een lintje opgespeld. Ze mogen zich voortaan bijvoorbeeld lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Verreweg de meeste decorandi worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is bij de lintjesregen in Gelderland meestal maar voor enkele tientallen mensen weggelegd.

Actie voor fruittelers

Inwoners van Boven-Leeuwen komen in actie voor fruittelers Geert en Bianca Aanholt. Het gezin werd half april zwaar gedupeerd toen in hun boomgaard 320 appelbomen werden doorgezaagd. Het idee is om alle appels die van Aanholt in de koeling heeft liggen, zelf vers te gaan verkopen. Dat moet extra geld opleveren.

Fusiegemeente

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan fuseren op 1 januari 2019. De nieuwe gemeente moet alleen nog een naam krijgen en die wordt vanmiddag (om 14.00 uur) in het gemeentehuis van Lingewaal bekendgemaakt. Er zijn nog drie namen in de race: Waal en Linge, West Betuwe en Betuwewaard. Alle inwoners van de gemeenten, ouder dan 12 jaar, mochten stemmen op één van deze namen.

Woontoren

De Raad van State behandelt vandaag de bezwaren van een groep inwoners tegen de bouw van een woontoren in Zevenaar. De gemeente stemde vorig jaar in met het plan voor 10 appartementen bij Bastion in het centrum van Zevenaar. De woontoren moet op het pleintje naast Bastion komen, waar nu nog zo'n 35 parkeerplaatsen zijn.