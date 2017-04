Dejan Curovic reikt Vitesse KNVB-beker uit (als ze winnen...)

ARNHEM - Als Vitesse zondag de KNVB-beker wint, reikt oud-speler Dejan Curovic de prijs uit. Dat maakte de Serviër dinsdagavond bekend via zijn Facebook-pagina.

Curovic speelde van 1994 tot 2000 voor de Arnhemse club. In die periode kwam hij tot 109 optredens voor Vitesse en maakte hij 41 goals.

Op Facebook laat de speler weten het een enorme eer te vinden dat hij de prijs mag uitreiken. 'Iedereen weet dat Vitesse altijd in mijn hart is blijven zitten. Daarom ben ik zo trots dat ik de prijs mag uitreiken na de finale, als ze winnen. Ik wens Vitesse enorm veel succes in de finale en hoop dat ze winnen.'

In de bekerfinale speelt Vitesse zondag in de Rotterdamse Kuip tegen AZ.