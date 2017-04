N348 door Dieren dicht voor werk aan traverse

DIEREN - De N348 in Dieren gaat op slot voor werk aan de traverse. Vrijdagavond om 18.00 uur begint het omrijden. Tot zondag 21 mei (23.00 uur) is de weg dicht van de Wilhelminaweg tot en met het kruispunt Burgemeester Willemsestraat.

De provincie Gelderland, gemeente Rheden en ProRail kiezen voor een volledige wegafsluiting om de noodzakelijke werkzaamheden snel en veilig te kunnen uitvoeren. Het alternatieve scenario, lang en minder intensief, zou leiden tot een werkperiode van bijna een half jaar, stellen ze in de laatste nieuwsbrief.

Nog meer ellende

Daarmee is de overlast voor het doorgaande verkeer nog niet voorbij. Tussen 15 en 21 mei is bovendien de spoorwegovergang Wilhelminastraat afgesloten. In die week moeten automobilisten, fietsers en voetgangers via de Harderwijkerweg reizen.

Het tunneltje Molenweg blijft wel de gehele periode toegankelijk. Deze extra afsluiting is nodig om voorbereidingen te treffen voor de volgende bouwfase die op 22 mei van start gaat.

Volgende bouwfase, nieuwe routes

Vanaf die dag moet het verkeer anders door Dieren. De volgende bouwfase duurt naar schatting tien maanden. In die periode wordt de oostkant van de tunnel afgebouwd, het gedeelte vanaf de Wilhelminaweg richting Apeldoorns kanaal. Het kruispunt N348-Wilhelminaweg-Spoorstraat afgesloten. Doorgaand verkeer blijft gewoon gebruikmaken van de Burgemeester de Bruinstraat.

Zie ook:

Indrukwekkend: plaatsing nieuwe voetgangersbrug