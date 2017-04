Henk Fraser heeft opstelling Vitesse al weken in zijn hoofd

ARNHEM - Henk Fraser eist de komende dagen een blik van opperste concentratie bij de spelers van Vitesse. 'Het moet een mix zijn, want plezier is altijd de basis.'

Nog vijf dagen en dan staat Vitesse voor de clash met AZ in de Rotterdamse Kuip. Een wedstrijd van de overtreffende trap voor een speler in de eredivisie. De bekerfinale is er één van de superlatieven. Trainer Henk Fraser soms ze moeiteloos op. 'Een vol stadion, geweldige entourage. 250 bussen van ons. Je moet er dus staan, in alle opzichten.'

Vier keer winst

Fraser is ervaringsdeskundige. Met Feyenoord won de voormalig verdediger de beker liefst vier keer. 'Uiteindelijk gaat het om winnen. Daar speel je een finale voor. Ik heb er volgens mij één echt dramatisch gespeeld, maar het enige dat ik eigenlijk heb onthouden is dat ik die beker vier keer gewonnen heb.'

Andere blik

De druk is maximaal. Vitesse kan zijn eerste hoofdprijs in de wacht slepen. Rechtstreekse plaatsing voor de Europa League staat op het spel. In financieel opzicht levert winst de club miljoenen op. En dat uitgerekend in het jaar dat de club 125 jaar bestaat. Fraser: 'We zijn vandaag begonnen met de voorbereiding (dinsdagavond was de eerste training, red.) Ik verwacht een andere blik bij een groot aantal jongens. Hoe ze uit hun ogen kijken.'

Opperste concentratie

De coach verklaart zich nader. 'Toch ook plezier. Van kleins af aan ben je gaan voetballen om prijzen te winnen. Dus het moet een plezierig iets zijn. Je moet ook genieten. Maar alles in combinatie met een blik van opperste concentratie, want nogmaals het gaat om winnen. De entourage brengt straks een bepaalde spanning met zich mee. Maar het moet ook inspiratie zijn en plezier.'

Miazga speelklaar

De opstelling van Vitesse staat zo goed als vast. 'Ik heb hem al weken in mijn hoofd', beaamt Fraser met een glimlach. 'Dan moet je ongeveer denken aan drie weken geleden.' Kevin Diks lijkt de nummer één voor Fraser op de rechtsbackpositie. Dat betekent dat Kelvin Leerdam op de bank zit, omdat linksback Arnold Kruiswijk onomstreden is als linksachter.

Schaduwspits

Matt Miazga is weer helemaal fit en zal zonder enige twijfel starten naast aanvoerder Guram Kashia. De voorstopper stak voor zijn blessure in een uitstekende vorm en gaf dinsdag op Papendal lachend aan dat hij er 'helemaal klaar' voor is. Het is alleen nog afwachten wie Fraser in zijn hoofd heeft als schaduwspits. Is het Nathan of toch Tighadouini? Waarschijnlijk gaat de voorkeur uit naar Nathan die ook meer speeltijd kreeg. Alle andere posities staan wel vast.

Jankverhaal

'Ik ben altijd open geweest en duidelijk. Dus als er straks iemand met een jankverhaal bij jou zou staan, ligt dat aan hem zelf. Je dwingt het zelf af. Ik ben al een hele lange periode bezig om dingen af te wegen en daarin neem ik alles mee', zegt Fraser. 'Ook hoe jij je vak uitoefent. En ik zal altijd die spelers opstellen die mij het meeste het gevoel geven dat ze alles doen om te winnen.'

Vermoedelijke opstelling: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor