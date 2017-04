Bevrijdingspop Achterhoek: 'De vrijheid vier je samen'

Bevrijdingspop Achterhoek vorig jaar. Foto: LokaalGelderland

ZUTPHEN - Met muziek uit de Achterhoek vieren dat we in vrijheid leven. Dat is het concept van Bevrijdingspop Achterhoek, wat vrijdag 5 mei in de binnenstad van Zutphen is.

'Ergens in de Achterhoek moet een goed bevrijdingspop zijn. En daarom zijn we die begonnen in Zutphen' vertelt organisator Hans Boersbroek. Mister en Missisippi is de hoofdact en ook staan er namen zoals Raw Flowers, Dokter Watjes, Gepetto en meer. Allemaal namen die een band hebben met de regio. Volgens Boersbroek heeft het een goede reden dat het in Zutphen gehouden wordt: 'Zutphen is de poort van de Achterhoek. Het is makkelijk bereikbaar en vooral een enorm mooie locatie' licht hij toe. 'Er is geen enkele reden om 5 mei niet naar Zutphen te komen' vertelt hij trots. 'De vrijheid vier je samen.' Het festival is vanaf 13.00 uur geopend. Het zal plaatsvinden op de Groenmarkt in Zutphen. Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

