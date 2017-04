Culemborg mag Redichemse Waard blijven pachten

CULEMBORG - De gemeente Culemborg mag pachter blijven van het natuurgebied de Redichemse Waard. Dat heeft de kortgedingrechter dinsdag bepaald.

Het geding was aangespannen door de eigenaar van het gebied, Sidney BV. Het college van burgemeester en wethouders wilde in eerste instantie van de pacht af, maar de gemeenteraad dacht daar anders over. Toen moest Culemborg terugkomen op het eerdere besluit.

De eigenaar van de Redichemse Waard vond dat het besluit om de pacht te beëindigen wel degelijk definitief was en stapte naar de rechter. Die geeft de gemeente gelijk.

Slib

Sidney BV wil een gedeelte van de afgraving in het gebied volstorten met licht verontreinigd slib. Daartegen is veel verzet, onder meer onder watersporters en natuurliefhebbers.