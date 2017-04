Hoop door nieuw medicijn voor de ernstig zieke commissaris van de Koning

ARNHEM - Commissaris Clemens Cornielje is begonnen aan een medicijn dat mogelijk de tumor in zijn hersenen kan laten laten krimpen. Het is het derde experimentele medicijn uit Amerika dat de Commissaris krijgt.

Tien april jongstleden maakte de Commissaris bekend dat hij weer ernstig ziek is. Deze keer was er een hersentumor bij hem gevonden. Hij kreeg veel steunbetuigingen uit heel Gelderland. In dezelfde week werd hij door de Gelderse Staten voorgedragen voor een derde termijn als Commissaris van de Koning van Gelderland. Die gaat in augustus in.

DNA-databank gaf match

De medicijnen worden gevonden door een DNA-databank waar de Commissaris aan mee doet. Door de databank kunnen artsen kijken welk middel bij andere mensen met precies dat type kanker heeft gewerkt. De eerste match werd gevonden in 2012 toen de Commissaris eigenlijk al op was gegeven. Tot zijn eigen verbazing knapt hij heel erg op door het medicijn. Negen maanden later had hij weer uitzaaiingen. Toen was er gelukkig een tweede experimentele medicijn voor zijn type kanker. Dat werkte drie en een half jaar. Tot kort geleden.

De Commissaris is sinds kort begonnen aan een derde experimentele medicijn dat in tegenstelling tot de vorige twee mogelijk wel door kan dringen tot de hersenen. Of de behandeling aanslaat is afwachten.

Zie ook:

Zieke Clemens Cornielje herbenoemd

Ernstig zieke Cornielje voorgedragen voor derde termijn: 'Dankbaar voor het vertrouwen'

Gelderlanders wensen CvdK Cornielje veel sterkte

Hersentumor bij CvdK Cornielje: 'Prognose is heel slecht'