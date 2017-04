Koerden demonstreren in Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In het centrum van Arnhem hebben dinsdag tientallen Koerden gedemonstreerd tegen de luchtaanvallen van Turkije op diverse plaatsen in Koerdisch gebied. Zowel in Noord-SyrIë als Irak waren er aanvallen.

In de nacht van maandag op dinsdag vonden de luchtaanvallen plaats, waarbij Koerdische strijders en ook burgers om het leven zijn gekomen. De demonstranten droegen Koerdische vlaggen en afbeeldingen van de Koerdische leider Abdullah Öcalan. De bijeenkomst begon met een minuut stilte voor de slachtoffers. Ook verder er leuzen geroepen tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Omroep Gelderland