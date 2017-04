Eén klager kost gemeente ruim 160.000 euro. Sporthal wordt overgeschilderd

WIJCHEN - Wijchen geeft het op. Wethouder Rob Engels ziet geen heil meer in nog een juridische procedure over de kleur van sporthal Arcus. Daarom laat hij de hal nog vóór 1 juli overschilderen. Zij het met tegenzin.

Het gaat allemaal om de klacht van een mevrouw die tegenover de sporthal woont. Zij verzet zich tegen de kleuren groen die in haar ogen te fel zijn en stapte naar de rechter. Toen die haar ongelijk gaf ging zij in hoger beroep bij het gerechtshof. Dat hof bepaalde vorige maand dat de klaagster gelijk heeft en dat Wijchen de hal moet overschilderen. Bovendien moet de gemeente de hal beter aan het zicht onttrekken door extra bomen te planten.

Wethouder Rob Engels verzucht: 'Ik heb geen vrede met de uitspraak', maar hem rest niets anders dan er gehoor aan te geven en de kwast ter hand te nemen. Een en ander berust volgens hem op een meningsverschil dat ontstond nadat de hal was geverfd.

Vasthouden aan kleur op voorontwerp

Tijdens overleg met de bewoners had de gemeente al aangegeven dat ze expressieve kleuren wilde gebruiken op de sporthal. Wethouder Rob Engels: 'Met dat voorontwerp is er ook een kaftje omheen gedaan. Daar zit een plaatje bij en daar houdt de buurvrouw zich aan vast. En de kleuren van de schets waren minder expressief.'

De rechtbank ging eerder mee in de redenering van de gemeente Wijchen dat de kleuren nog nader bepaald zouden worden. Maar het gerechtshof draaide 180 graden om en geeft de klaagster gelijk. De gemeente moet de kleuren aanpassen en bovendien nog eens extra bomen om de hal plaatsen.

Het kost de gemeenschap € 160.000,-

Wethouder Rob Engels snapt niets van die uitspraak. 'Rechtspraak moet altijd uitgaan van de redelijkheid en de billijkheid.' En daarvan is hier volgens de wethouder geen sprake nu niet alleen de kant waar de klaagster op uit kijkt moet worden overschilderd, maar ook de rest van de hal. Hij begrijpt ook niet waarom er ook nog eens extra bomen geplant moeten worden als de kleuren toch al worden aangepast. 'Nu kost het de gemeenschap dus ruim €160.000,- vanwege een klaagster. En het gerechtshof is niet eens ter plekke komen kijken, zoals de rechtbank eerder wel deed.'

Eerder al kosten voor tegels vervangen

Het is niet de eerste keer dat de gemeente in de buidel moet tasten om iets te veranderen aan sporthal Arcus. De gemeente was vorig jaar al een halve ton kwijt aan het vervangen van de tegels in de douches omdat die door gebruik van een verkeerd schoonmaakmiddel waren aangetast. En voordien waren er al problemen met de akoestiek, de technische installaties en een lichtkunstwerk. Wethouder Engels besluit lachend: 'We hebben nu wel de mooiste sporthal van Nederalnd. En ik heb liever dat alle problemen zich bij één sporthal concentreren, dan dat ze verspreid over de hele gemeente opduiken.'