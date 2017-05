'Brexit biedt kansen voor regio Arnhem-Nijmegen'

NIJMEGEN - Brexit biedt kansen om de werkgelegenheid in de regio Arnhem-Nijmegen een boost te geven. Dat vindt de VVD-fractie in de gedeputeerde staten. Die wil dat de provincie Gelderland gaat lobbyen om het European Medicine Agency (EMA), dat nu in Londen gevestigd is, naar de regio Arnhem-Nijmegen te halen. Maar er is wel één obstakel: het Rijk zelf schuift Amsterdam als locatie naar voren.

‘Er zijn meer Europese instellingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die vanwege Brexit op zoek gaan naar een nieuwe vestigingslocatie’, vertelt VVD-gedeputeerde Frederik Peters. ‘Het EMA zou in het bijzonder heel goed in de regio Arnhem-Nijmegen passen. We hebben de Novio Tech campus, meer bedrijven in de geneesmiddelensector, een hogeschool en een sterk internationaal georiënteerde universiteit.’ Lobbyen Maar kan Arnhem-Nijmegen het winnen van Amsterdam, vooral als de hoofdstad op de steun van het Rijk kan rekenen? ‘Ja, maar dan moet de provincie Gelderland daar extra zijn best voor gaan doen’, zegt Peters. ‘Dat gaan wij vragen van ze. Wij vinden dat deze regio prima te verkopen is. Hier is voldoende ruimte voor betaalbare woningbouw. En het bedrijfsleven hier weet de ene na de andere doorbraak te realiseren. Het klimaat is perfect. Het zou ook zeer gunstig zijn voor de werkgelegenheid in de regio. Dat moet toch een goede reden zijn voor de provincie om hiervoor te gaan lobbyen.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden