Fietsen in Doetinchemse binnenstad vloek of een zegen

DOETINCHEM - Sommigen lopen nog met de fiets aan hun hand, anderen fietsen wel. Volgens hoogleraar binnenstadsontwikkeling Gert-Jan Hospers is het wennen. Karel Berkhuysen van de Fietsersbond Doetinchem denkt dat mensen lopen toch veiliger vinden.

Bij wijze van proef mogen fietsers tot 30 september in de ochtenduren fietsen door de Doetinchemse binnenstad. 'Met fiets hopen we mensen te verleiden naar de binnenstad te komen. De drempel is hopelijk lager en mensen kunnen met de fiets meer mee nemen dan wanneer ze wandelend gaan', legt Hospers uit.

Rustig wandelen is er niet meer bij

De Fietsersbond wil op voorhand niet zeggen dat het geen succes gaat zijn. 'Maar ik heb weinig positieve geluiden gehoord', zegt Karel Berkhuysen. 'Heel veel mensen willen toch rustig wandelen, vooral met kinderen. Je hebt fietsers die met hoge snelheid, al slingerend langs mensen heen fietsen en dat wordt als niet prettig ervaren', zegt hij. De bond heeft bedenkingen maar wacht de resultaten rustig af.

Onderzoeksbureau Stipo voert op verschillende momenten metingen uit. 'We fietsen vandaag bijvoorbeeld achter mensen aan om te kijken welke route ze fietsen. Ook hebben we een vragenlijstje voor fietsers en voor wandelaars', legt onderzoeksters Siënna Veelders uit.