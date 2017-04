NEC'er Dumic over Hyballa: een ontslag is nooit leuk

NIJMEGEN - Verdediger Dario Dumic houdt zich enigszins op de vlakte over het ontslag van trainer Peter Hyballa.

"Het is nooit leuk als iemand wordt ontslagen. Maar je weet hoe het werkt in het voetbal. Wij hebben ook niet gepresteerd. Nee, je kunt ook weer niet zeggen dat wij hem in de steek hebben gelaten. Ik heb nog niet met de trainer gesproken. Waarschijnlijk komt dat nog wel."

"Ik steun dit besluit van de club, al is het niet leuk. Maar ik heb geen macht om hier beslissingen te nemen. We moeten nu vooruitkijken en zien dat we het tij keren."