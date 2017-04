Nieuwe datum voor opknappen Waalbrug

NIJMEGEN - Het onderhoud aan de Waalbrug bij Nijmegen begint maandag 1 mei. Dat meldt de gemeente.

Het wegdek van de Waalbrug zou deze week worden vervangen, maar de gemeente stelde dit uit door regen.

De opknapbeurt staat nu gepland voor 1 op 2 mei en 2 op 3 mei; het werk duurt van 22.00 tot 6.00 uur. Auto's, motoren en vrachtwagens hebben daar last van, fietsers, bussen en taxi's niet.

Verkeer dat de stad uit wil, moet over één rijbaan. Wie de stad in wil, wordt omgeleid via De Oversteek.