Seks en de trapleuning vasthouden omdat je ouder wordt, Tineke Beishuizen over haar nieuwe boek

DOESBURG - Schrijfster Tineke Beishuizen was te gast bij Rob Kleijs op Radio Gelderland om te vertellen over haar nieuwe boek 'Een zomer'. Het is een verhaal over ouder worden, een midlife crisis en het leven.

Het is een coming of age boek over een gezin met ouder wordende kinderen. De verliefdheid tussen de ouders maakt langzaam plaats voor de liefde voor het kind. Maar wat gebeurt er als de liefde voor elkaar niet meer terug komt? 'Ze maken nauwelijks ruzie met elkaar, ze gaan niet vreemd, maar ze vervreemden van elkaar', zegt Beishuizen. 'Ze realiseren zich eigenlijk: wat hebben we nog samen als de jongen het huis uit is?'

Roze wolk

Het is geen autobiografisch boek. 'Maar het is wel iets dat ik herken. Ik zie ook bij jonge stellen om me heen dat het krijgen van een baby, hoe fantastisch ook, de dood in de pot is voor de romantiek binnen je relatie. Ik was laatst op een kraambezoek en de moeder vroeg me wanneer die roze wolk nou eindelijk zou komen. Ik vond het verschrikkelijk om te zeggen, maar die komt nooit.'

Bestsellers

De schrijfster uit Doesburg debuteerde in 2005 met de thriller Als zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. Ook haar boeken 'Wat doen we met Fred?' (2006) en 'Schaduwtuin' verkochten goed. Tineke schrijft columns voor Libelle, onder andere onder haar pseudoniem Anne-Wil. Ook schreef ze songteksten voor Marco Bakker en Rob de Nijs.

Ouder worden

Beishuizen is 78 jaar. 'Daar kan ik helemaal niets mee', lacht ze. 'Ik werk nog net zo hard als vroeger en met net zo veel plezier. Je merkt dat je ouder wordt op het moment dat je de trapleuning vast pakt als je de trap af loopt. Dat was het moment dat ik me realiseerde dat je voorzichtiger wordt.'

