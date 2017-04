Man vecht voor leven, na steekpartij in Ulft

ULFT - Een man is dinsdagmiddag neergestoken in Ulft. De steekpartij vond plaats op een bootje bij de DRU Cultuurfabriek, waar het slachtoffer woonde. Een 20-jarige man uit Ulft is aangehouden.

Het incident gebeurde omstreeks 14.45 uur. Volgens een getuige, die het slachtoffer vanaf de boot naar de DRU Cultuurfabriek zag rennen, vond de steekpartij plaats op de boot.

Het wapen, een groot keukenmes, is door agenten in beslag genomen. Het slachtoffer, die onder het bloed zat, vluchtte in paniek het pand van de DRU Cultuurfabriek binnen. Binnen konden de hulpdiensten worden gealarmeerd, onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Het slachtoffer bleek levensgevaarlijk gewond. De man is daarom niet per helikopter, maar per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dader maakte zich per fiets uit de voeten, maar kon even later worden aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.