Bejaard echtpaar geplunderd; politie laat bewakingsbeelden zien

VELP - De politie laat vanavond, bij Bureau GLD, beelden zien van de daders die een bejaard echtpaar in Velp voor duizenden euro's plunderden. Op de beelden zijn een man en een vrouw te zien.

Op 8 april kijken de twee bij de Action de pincode van een 88-jarige vrouw af, even later maken ze een praatje met haar en stelen ze de portemonnee. Met de pinpas en de code bij elkaar is het een koud kunstje om de rekening te plunderen.

Maar de verdachten gaan nog een stap verder. Bij de bank wordt geld van de spaar- naar de betaalrekening geschreven en wordt het limiet dat op één dag opgenomen kan worden verhoogd. En zo wordt er ruim 11.000 euro opgenomen.

Verdachten slaan vaker toe

De politie weet dat de verdachten diezelfde dag nog een pincode hebben afgekeken bij de Action in Velp. Met de beelden hoopt de politie het duo op te pakken.

