VVD wil Europees Medicijn Agentschap in Arnhem-Nijmegen

Foto: Pixabay

ARNHEM - Health Valley in Arnhem en Nijmegen is de perfecte plek voor het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Dat vindt de VVD in Gelderland. Daarom moeten gemeenten en provincie zo snel mogelijk een lobby starten naar het Rijk om de regio kandidaat te stellen.

Momenteel zit het agentschap in Londen, maar door de komende Brexit moet het daar weg. Nederland is een campagne gestart om het agentschap naar Nederland te halen. Het Rijk heeft de regio Amsterdam al als kandidaat voorgesteld bij de Europese Commissie. Volgens VVD-Statenlid Peters is Arnhem-Nijmegen veel geschikter dan Amsterdam als vestigingslocatie: 'Als je kijkt naar het profiel van de EMA, dan past regio Arnhem-Nijmegen veel beter. Health Valley heeft hoogwaardige kennisinstellingen en innovatieve wereldspelers in de farmaceutische industrie. De universiteiten, HAN, Novartis, AkzoNobel, Synthon of LeadPharma zijn maar een paar van de voorbeelden.' Goede lobby Arnhem-Nijmegen hebben wel een achterstand ten opzichte van Amsterdam. 'Die stad heeft al een goede lobby naar Den Haag opgezet. Daar moet Gelderland nog heel hard aan werken.' Het Europees Medicijn Agentschap gaat over het toelaten van medicijnen in Europa. 'De EMA zorgt voor ten minste 900 directe hoogopgeleide arbeidsplaatsen en past uitstekend in het sterke profiel van deze regio als Health Valley.' aldus Peters.