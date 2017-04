'Dit is de laatste strohalm om geen zwerver te worden', bewoners vrezen sluiting vakantiepark

EPE - Een crimineel broeinest waar mensen illegaal wonen. Zo bestempelt de gemeente Epe Chaletpark De Beekhorst. De gemeente wil dat het park zich weer op toeristen richt en dat er een einde komt aan permanente bewoning. Het is onderdeel van een plan om het toerisme op de Veluwe te verbeteren.

De gemeente controleert streng en dreigt met forse boetes. Maar voor veel mensen is De Beekhorst nog de enige plek waar ze onderdak kunnen vinden.

Adi Chiriac: 'Wáár moeten wij dan slapen?'

Chaletpark De Beekhorst is één van de vele kleine, verouderde vakantieparken op de Veluwe. Er verblijven Polen, Roemenen en Bulgaren. Ze werken als goedkope arbeidskrachten voor slachterijen in de omgeving. Net als de 24-jarige Roemeen Adi Chiriac. Vanwege corruptie en armoede verliet hij zijn geboorteland.

'Ik woonde in klein dorpje met tweeduizend inwoners. Voor een hele maand werken kreeg je maar 300 euro. Ik wilde een beter leven dus ben ik samen met mijn ouders vertrokken. Toen ik hier kwam was ik straatmuzikant. Sinds 2012 mogen mensen uit Roemenië legaal werken in Nederland. Ik ben toen meteen aan de slag gegaan.'

Foto: Adi Chiriac viert met zijn vrouw de verjaardag van hun dochtertje

De Roemeen verblijft sinds augustus vorig jaar op het vakantiepark. 'Ons plan is om hier te blijven. Niet op het park, maar in een gewoon huis. Al drie jaar staan we ingeschreven bij de woningstichting, maar we hebben nog geen huis toegewezen gekregen. Als we hier weg moeten, weet ik niet hoe het verder gaat. Dan moet ik stoppen met werken en sta ik met mijn vrouw en kind op straat. Wáár moeten wij dan slapen?'

Rob van Dijk: 'Al moet ik mezelf vastketenen aan de poort!'

Op het Epese park zijn ook gescheiden mannen en vrouwen te vinden, soms met kinderen. Rob van Dijk(44) had een vrouw en vier kinderen in Zutphen. Onlangs liep zijn relatie op de klippen en moest hij meteen op zoek naar woonruimte. Rob kwam eerst op een vakantiepark in Doornspijk terecht en belandde daarna op De Beekhorst. 'Wat moet ik anders? Moet ik dan gaan zwerven? Of in mijn auto leven?'

Foto: Rob van Dijk

Rob was ooit kok in een restaurant, maar inmiddels werkt hij niet meer. Hij is 'lichamelijk en psychisch' afgekeurd. Nu moet hij rondkomen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 'Wachten op een sociale huurwoning duurt te lang en op de particuliere markt kun je helemaal niks. Dan moet je van te voren al drie keer de huur betalen. Ik kan dat onmogelijk opbrengen. Dit park mag niet dicht. Al moet ik mezelf vastketenen aan de poort!'

Lammert van der Veen: 'Bij het Leger des Heils hield ik het niet uit.'

De meeste chalets op De Beekhorst worden dus al lang niet meer verhuurd aan vakantiegangers, maar aan arbeidsmigranten, gescheiden vaders of kwetsbare mensen, zoals bijvoorbeeld de 32-jarige Lammert van der Veen. Ook hij is arbeidsongeschikt en leeft van een uitkering.

Lammert woonde bij zijn vader. Toen die overleed, moest hij direct het huis uit. Het contact met zijn moeder is lang geleden al verbroken. Via via kwam hij bij De Beekhorst uit. 'Blij dat dat kon anders was ik nog aan het rondzwerven. Ik ben bij het Leger des Heils geweest, maar dat ging niet.'

Foto: Lammert van der Veen voor zijn stacaravan

De gemeente dreigt met forse boetes als ze ontdekken dat er mensen permanent op het vakantiepark wonen. Lammert wacht het rustig af. 'Ik kan niet anders. Ik zie de prent wel tegemoet. Betalen kan ik niet. Van een kale kip valt niet te plukken, toch? Als ze nou met een oplossing komen voor een huis, dan zeg ik prima. Dan ga ik weg. Maar zolang dat niet het geval is, kan ik niet anders dan hier blijven.'

Zie ook: