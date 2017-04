Stadskelders vanaf mei te bezichtigen

NIJMEGEN - De stadskelders onder het historische stadhuis aan de Burchtstraat zijn in mei en juni iedere woensdagmiddag open voor publiek. De Stichting Nijmeegse Torendag en het Gilde Nijmegen maken die openstelling op verzoek van de gemeente.

Bezoekers kunnen zich in de kelders thuis wanen in de zestiende eeuw. Vanaf woensdag 3 mei tot woensdag 28 juni kunnen bezoekers zich melden tussen 14.00 uur en 17.00 uur bij de Gedeputeerdenplaats. Daar staan deskundigen klaar om de bezoekers te begeleiden in de kelders.

De rondleidingen zijn gratis.