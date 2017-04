Vitesse speelt bekerfinale in jubileumshirt

Foto: Vitesse

ARNHEM - Vitesse speelt aankomende zondag de bekerfinale in een nieuw shirt. Het is een jubileumshirt voor het 125-jarig bestaan en zal ook het nieuwe thuisshirt in het seizoen 2017-2018 zijn.

In het klassieke geel-zwarte shirt wordt het jubileumlogo gevoerd en komt het 125-jarig bestaan terug in de kraag en de vernieuwde rugnummers. Tijdens de bekerfinale zal er ook een speciale beker-badge op de mouw zijn gevestigd. Supporters kunnen het shirt vanaf woensdag kopen.