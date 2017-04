Dorpsgenoten helpen kwekers afgezaagde fruitbomen

BOVEN-LEEUWEN - Inwoners van Boven-Leeuwen komen in actie voor fruittelers Geert en Bianca van Aanholt. Het gezin werd half april zwaar gedupeerd toen in hun boomgaard 320 appelbomen door werden gezaagd.

Plaatsgenoot Jos van Wamel is één van de twee initiatiefnemers voor de hulpactie: 'Ik ken Geert en Bianca al heel lang, we wonen in hetzelfde dorp. Wij willen iets verschrikkelijks ombuigen naar iets positiefs. Het heeft zo'n impact op dit gezin. Ze hebben drie schoolgaande kinderen en fruittelers hebben het al moeilijk. Het appeltje gaat nu écht rollen. Vandaag trappen we officieel af.'

De fruittelers zijn nog steeds erg aangeslagen, merkte onze verslaggever:

Huis-aan-huis appels verkopen

Het idee is om alle appels die Van Aanholt in de koeling heeft liggen, zelf vers te gaan verkopen in plaats van via de veiling. Dat moet extra geld opleveren. Op 13 mei tijdens de Lentefair staan er grote stands op de markt in Druten en in Beneden-Leeuwen. Ook daar worden dan appels verkocht. Blaaskapel Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen heeft toegezegd die dag huis-aan-huis appels te gaan verkopen.

Politie onderzoekt de zaak nog steeds

De politie onderzoekt nog steeds de vernieling van de 320 Kanzi-appelbomen. Dat gebeurde in de nacht van 11 op 12 april. Fruitteler Geert van Aanholt heeft nog steeds geen idee wie er achter zit: 'Ik zou het echt niet weten. We hebben geen schulden, veel vrienden en werken gewoon hard. Het heeft nog steeds zoveel impact op ons maar we willen wel proberen het achter ons te laten.'