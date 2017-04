Voetbalfans steken vuurwerk af in café, eigenaar krijgt klap

NIJMEGEN - Danny van der Pluijm, eigenaar van de Irish pub The Shamrock in Nijmegen, had zondag een vreemde dag. Eerst zag hij 's middags 80 voetbalfans in zijn kroeg voetbal kijken, waarbij ook een fakkel werd afgestoken. En 's avonds kreeg hij ook nog een klap van een gefrustreerde Ajax-supporter.

'Er werd kortstondig één fakkel afgestoken in de kroeg. Ik dacht: what the fuck. Ik stuurde hem er meteen uit, want anders zou de brandweer voor de deur staan. Het brandalarm ging ook af. Door de fakkel stond er nog wel veel rook binnen, maar ik heb de ventilator aangezet en de ramen open', vertelt de eigenaar.

Van der Pluijm weet nog goed hoe het ging afgelopen zondag, toen er een grote groep Feyenoord-supporters zijn kroeg binnen kwam. 'Net toen de wedstrijd begon stapten er 40 man binnen. Die waren in Arnhem uit de kroeg gezet. De sfeer was goed. Er vielen alleen wat glazen om en er ging een bank kapot, omdat er twee man op stonden te dansen. Maar die bank was ook al oud. Dus dat was allemaal niet heel heftig.'

Klap voor cafébaas

In de avond ging het wel mis. De groep met Feyenoord-supporters was naar huis gegaan en er kwam een nieuwe groep binnen om de klassieker Real Madrid-Barcelona te kijken. 'Er had één iemand teveel gedronken. Ik stond met iemand te praten en toen kwam er nog een man bij staan die wat te veel gedronken had. Ik wilde hem wegsturen, maar toen sloeg hij mij. Ik heb nu een blauw oog. Ik ga aangifte doen met de camerabeelden die ik heb. Daarnaast zal ik die man ook een kroegverbod opleggen.'