Raad van State buigt zich over woontoren Zevenaar

Foto: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - De Raad van State behandelt vandaag de bezwaren van een groep inwoners tegen de bouw van een woontoren in Zevenaar. De gemeente stemde vorig jaar in met het plan voor 10 appartementen bij Bastion in het centrum.

De woontoren moet op het pleintje naast Bastion komen, waar nu nog zo'n 35 parkeerplaatsen zijn. De gemeenteraad besloot wel de toren één laag minder hoog te maken dan in de eerste instantie de bedoeling was. In plaats van uit zes moet het pand uit vijf woonlagen bestaan. Omwonenden vinden dit nog te hoog en stapten naar de Raad van State. Volgens Nico Klein Bleumink kunnen de bewoners van het nieuwe complex straks 'recht in zijn slaapkamer' kijken. 'Dan hebben we helemaal geen privacy meer', zegt hij. Ook is de buurt bang voor parkeerproblemen. Geen advocaat Eerder werden bij de gemeente al ongeveer honderd handtekeningen ingediend tegen de bouw van de toren. Klein Bleumink gaat samen met drie andere omwonenden naar de zitting van de Raad van State: 'Een advocaat hebben we niet, we doen alles zelf.' De uitspraak is over ongeveer zes weken. Zie ook: Handtekeningen tegen bouw woontoren