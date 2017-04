Pothuizen heeft ervaring met overleven in eredivisie

NIJMEGEN - Interim-trainer Patrick Pothuizen heeft veel ervaring met overleven in de eredivisie.

Als speler van NEC lukte hem dat diverse keren. "Ik heb twee keer zelf een nacompetitie meegemaakt, dus ik weet wel hoe dat werkt. En we hebben ons toen vaak ook zo veilig gespeeld. We proberen het nu eerst via de reguliere competitie. Ik werk fijn samen met Ron en we hebben dezelfde gedachten over voetbal. En we willen de club graag in de eredivisie houden."

Samen met Ron de Groot gaat hij het anders doen dan de ontslagen Peter Hyballa. "Iedereen heeft zijn eigen ideeën over voetbal. Peter is natuurlijk Duits, dus logisch dat hij Gegenpressung gebruikt. Wij willen ook wel druk gaan zetten in de voorste linie, maar we proberen ook lekker te gaan voetballen en plezier te hebben. Je moet ook een keer kunnen lachen op de training. Het moet niet allemaal te stijf zijn, dat vond ik als speler al en als trainer ook. Wij hebben vertrouwen in de spelersgroep en in de supporters."