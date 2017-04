De clubman in Ron de Groot zei "ja" tegen NEC

NIJMEGEN - Toen Ron de Groot werd gevraagd om interim-trainer te worden bij NEC, moest hij wel even nadenken.

"In eerste instantie heb ik nee gezegd, want ik had heel veel plezier bij de beloften."

Maar toen kwam de clubman in Ron de Groot boven. "Wat dat betreft wel, want ik wilde de mensen niet in de steek laten. Patrick Pothuizen alleen voor een spelersgroep van dertig man, dat is wel erg veel. Dus dan doen we het met z'n tweeën. We hebben 75 tot 80 procent van deze jongens bij Jong NEC gehad, dus we kennen ze goed. Deze week maken we een stukje plezier en proberen we vertrouwen te kweken. En na het weekend werken we richting AZ."

Al is het nog niet zeker dat het interim-duo ook eindverantwoordelijk blijft. "Ze gaan kijken en hebben een profielschets gemaakt. Dan gaan ze kijken wat er beschikbaar is. Het kan ook zo zijn dat ze het afmaken. Dat is een keuze van de club."