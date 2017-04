'Onmogelijk', in je huis blijven tijdens renovatie

NIJMEGEN - Bewoners van flats in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost zijn in alle staten. Hun flats worden binnenkort gerenoveerd, maar de bewoner moeten tijdens de renovatie in hun woningen blijven wonen. 'Onmogelijk', vinden de bewoners.

Het gaat om een omvangrijke renovatie. Zo worden er asbestpanelen uit keukens en slaapkamers verwijderd, krijgen de woningen isolatieglas, komen er andere ramen in en wordt mechanische ventilatie aangelegd. Afspraken Over het leefbaar houden van de woningen zijn tussen bewoners, woningbouwvereniging Portaal en aannemer Jacobs afspraken gemaakt, maar volgens de bewoners worden die nu niet nagekomen. Inbraak De bewoners vrezen vooral het vervangen van kozijnen en ramen. De woningen zouden dan enkele dagen en nachten zonder beglazing zitten. Inregening en inbraak liggen dan op de loer, aldus enkele bewoners die aangeven het 'al helemaal gehad te hebben'. Overleg De renovatie begint volgende week. De eerste steigers worden nu al geplaatst. Er is volgende week een overleg gepland tussen alle partijen om te spreken over de bezwaren van bewoners.