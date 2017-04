Makkelie scheidsrechter tijdens de bekerfinale

ROTTERDAM - Danny Makkelie fluit de KNVB-bekerfinale tussen AZ en Vitesse aankomende zondag. Makkelie wordt geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra, Jochem Kamphuis is de vierde man.

Het is voor Makkelie de eerste binnenlandse bekerfinale die hij in goede banen moet zien te leiden. Hij floot dit jaar al drie wedstrijden in het bekertoernooi, dat was tijdens Ajax-Willem II, Sparta-PSV en Vitesse-Feyenoord.

Makkelie heeft ondertussen al 310 wedstrijden in het betaald voetbal op zijn cv, waaronder 88 wedstrijden in Europees verband. De scheidsrechter heeft er dan ook zin in.

'Mooie, sportieve wedstrijd'

'In 2014 floot ik de bekerfinale van Moldavië. Het ging toen tussen Sheriff Tiraspol en Zimbru Chisinau. Je merkt dan aan alles dat het een topwedstrijd gaat worden', aldus Makkelie. 'Dat geldt nu ook voor AZ – Vitesse. In de competitie zijn ze gewaagd aan elkaar, dat maakt het een nog spannendere finale. De spelers, staf en natuurlijk ook voetbalfans kijken erg uit naar de wedstrijd. Mede door de geweldige sfeer die er altijd hangt rond de bekerfinale. Ik hoop op een mooie, spannende en bovenal sportieve voetbalavond in De Kuip.'

Videoscheidsrechter

Buiten de menselijke ondersteuning voor de scheidsrechter krijgt Makkelie ook hulp van de videoscheidsrechter. Vanuit een centrum in Hilversum kan een videoscheidsrechter alle beelden terugkijken en hebben ze rechtstreeks verbinding met de arbitrage. Mocht er een fout worden gemaakt, kan de video-arbiter dat herstellen.

De 99e editie van de bekerfinale begint om 18.00 uur.

Mis bij Omroep Gelderland niets van de bekerfinale tussen Vitesse en AZ! In het liveblog op onze app en website tellen we zondag de hele dag af naar de wedstrijd in Rotterdam. Vanaf 18.00 uur wordt de wedstrijd van begin tot eind live uitgezonden via Radio Gelderland. Op televisie houden we je zondagavond elk uur op de hoogte van de stand van zaken.