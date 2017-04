Zo'n 700 motorrijders voor herdenking over snelweg

De stoet bij Gouda - Foto: VID

APELDOORN - Een stoet van zo'n 700 motorrijders rijdt deze dinsdag over de Gelderse wegen. Het gaat om Molukkers die onderweg zijn naar theater Orpheus in Apeldoorn. Daar is de viering van de onafhankelijkheid van de Republiek Maluku Selatan (RMS).

De stoet met motorrijders vertrekt vanuit Moordrecht rijdt over de A20, A12, A30 en de A1. Om de verkeersveiligheid van het overige verkeer te waarborgen zal de politie langs de route tijdelijk toeritten afsluiten en het overige verkeer waar nodig stilzetten. Foto: Archief Zo wordt voorkomen dat de stoet tussen het overige verkeer terechtkomt en daarmee wordt ook de kans op ongelukken verkleind. Rond 14.00 uur hopen de motorrijders aan te komen in Apeldoorn.