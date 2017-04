Bureau GLD 26 april 2017

ARNHEM - In deze uitzending de overval op een geldloper in Apeldoorn uit 2013, een steekpartij in Westervoort, gevonden goederen in Apeldoorn, een ouder echtpaar bestolen van hun spaargeld (€11.145) en de diefstal van een portemonnee in Zelhem.

Diefstal portemonnee Zelhem

Een oude vrouw uit Zelhem wordt voor maar liefst 1400 euro benadeeld als haar portemonnee met pinpas wordt gestolen. Dat gebeurt tijdens het boodschappen doen in de Jumbo supermarkt in Zelhem op 25 maart. Na de diefstal wordt €1200 gepind bij de Rabobank in Zelhem en later wordt er een printer gekocht (€200).

Handicap aan zijn linker hand

Wie herkent deze man? Hij lijkt een handicap te hebben aan zijn linkerhand.De man komt ook voor in zaken uit 2013 en 2014, helaas weet de politie niet wie hij is.

Diefstal spaargeld ouder echtpaar Velp

Bij het pinnen bij de Action in Velp op 5 april wordt de pincode afgekeken van een oudere dame (88) in Velp. Nog even een babbeltje met het slachtoffer aangaan en ondertussen de portemonnee stelen. Zo is het voor de dieven een koud kunstje om de rekening van het slachtoffer te plunderen.

De verdachten schrijven eerst al het spaargeld over naar een betaalrekening, verhogen het daglimiet en trekken de hele rekening vervolgens leeg. Totale buit €11.145! Wie herkent deze man die met de pas pint?

In de supermarkt is hij samen met nog twee personen.

Gevonden goederen Apeldoorn, van wie zijn ze?

Deze spullen heeft de politie gevonden op 14 april als twee verdachten van een woninginbraak wordfen aangehouden. Van wie zijn ze?

Het gaat om deze spullen. Dit stukje goudkleurig gevlochten schakels, vermoedelijk een armband of een ketting. En deze geluidsbox van Sony die gebruikt kan worden voor een Ipod. Misschien dat iemand de goederen mist.

Steekpartij Westervoort

De politie is opzoek naar getuigen van een steekpartij op 23 april in Westervoort. Tijdens een feest in zalencentrum Maksim aan de Dorpstraat wordt een man van 48 neergestoken en naar het ziekenhuis gebracht. Diezelfde avond wordt een man van 56 aangehouden, hij wordt verdacht het slachtoffer neergestoken te hebben. Hij zit nog vast.

De politie wil graag spreken met mensen die die zondagavond 23 april rond 8 uur in de buurt van het partycentrum zijn geweest. Misschien dat ze iets gezien hebben dat met deze zaak te maken heeft.

Overval geldloper Apeldoorn 2013

Onlangs is nieuwe informatie binnengekomen over een overval op een geldloper in Apeldoorn in 2013. De politie heeft dat onderzoek heropend.

Op 19 september 2013 fietst een man van 27 rond kwart over 5 met de dagopbrengst van een autobedrijf over de Lepelaarweg in Apeldoorn richting de bank. Plotseling wordt hij klemgereden door twee mannen op een scooter. Ze bedreigen hem met een mes en gaan er met de buit van tienduizenden euro's vandoor.

Verdachten hebben vastgezeten

Tijdens het onderzoek had het overvallenteam van de politie twee Apeldoorners in het vizier. Mannen van destijds 18 en 23 jaar. Die hebben ook geruime tijd vast gezeten, maar werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs van hun betrokkenheid. De politie hoopt getuigen te vinden van het voorval in 2013.