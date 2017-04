'Verleden Rehwinkel niet belangrijk genoeg voor afwijzing'

ZALTBOMMEL - Het omstreden verleden van Peter Rehwinkel, de nieuwe waarnemend burgemeester van Zaltbommel, was niet genoeg om hem daar op af te wijzen. Dat zegt Kees Kesting, fractievoorzitter van de plaatselijke ChristenUnie.

Rehwinkel is vandaag begonnen als waarnemer. Hiervoor was hij onder meer als burgemeester van Groningen. Daar kwam hij een aantal keer in opspraak. Er werd hem onder meer een gebrek aan regie verweten.

De PvdA'er werd door de fractievoorzitters in Zaltbommel unaniem gekozen uit vijf kandidaten. Volgens Kesting is er wel over het verleden gesproken. 'Het was niet belangrijk genoeg om hem daar op af te wijzen', zegt de fractievoorzitter tegen Omroep Gelderland.

Stoeien met herindeling

'Hij heeft ontzettend veel ervaring bij gemeenten', legt Kesting uit. 'Ook vonden wij het belangrijk dat hij voorzitter was bij de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.' In die functie heeft Rehwinkel Zaltbommel ook bezocht.

Kesing: 'We zijn in Zaltbommel aan het stoeien met een herindeling en daar heeft hij ook ervaring mee. Wat ook meespeelt is dat hij een waarnemer is, geen burgemeester voor altijd.'

