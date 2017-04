100-jarige maakt burgemeester in

EERBEEK - Belofte maakt schuld, ook voor burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. De burgemeester had de 100-jarige Gerard Schut uitgedaagd voor een potje biljart.

Het idee kwam tot stand op de 100e verjaardag van de in Eerbeek wonende Schut. De burgemeester kwam bij hem op bezoek voor zijn verjaardag. Toen bleek dat de heer Schut nog met enige regelmaat gaat biljarten in café De Korenmolen in Eerbeek, was dat reden voor de burgemeester om hem uit te dagen.

Dat potje werd maandagochtend gespeeld. Schut had zijn eigen vertrouwde keu meegenomen en de café-eigenaar waarschuwde de 56-jarige burgemeester nog: 'Het wordt een pittig wedstrijdje, dus u kunt beter uw colbert uitdoen.'

Overduidelijke winnaar

De 100-jarige Schut bleek in vorm te zijn. Hij speelde een serie van drie caramboles achtereen. De burgemeester kwam (zonder colbert) niet verder dan een serie van twee.

De Eerbeker was daarmee de overduidelijke winnaar en versloeg daarmee de ongeveer een halve eeuw jongere tegenstander.