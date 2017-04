Spakenburg na vechtpartij: TEC nam onvoldoende maatregelen

TIEL - SV Spakenburg vindt dat TEC uit Tiel onvoldoende maatregelen heeft genomen rond de wedstrijd tussen beide clubs. Het duel op sportpark De Lok in Tiel werd zaterdagavond in de slotfase ontsierd door een vechtpartij, waarbij zo'n 60 supporters waren betrokken.

Op het omheinde terras bij de kantine braken ongeregeldheden uit, toen een man de boel begon op te hitsen. Daarna werd er met bier gesmeten en werd er geduwd en getrokken. Er ontstond een massale vechtpartij.

Er moesten 20 agenten aan te pas komen om de groepen van elkaar te scheiden. 'We hebben heel wat bloedneuzen voorbij zien komen', zei een politiewoordvoerder. Er werd één aanhouding verricht.

Spakenburg: supporters waren niet gescheiden

Spakenburg zegt in een verklaring dat TEC steken heeft laten vallen. 'Fysieke scheiding van de beide supportersgroepen en geen alcoholverstrekking zijn bijvoorbeeld achterwege gebleven.'

TEC-voorzitter Pieter van den Burg is des duivels. 'Heel goedkoop, heel flauw en laf. Ze kunnen zich nu wel als slachtoffer neerzetten, maar zij zijn de schuldige.'

Geen fans in een hondenhok

Van den Burg zegt dat TEC fans niet van elkaar wil scheiden. 'Wij doen dat niet. We komen uit de derde divisie, waar we vreedzaam langs de kant staan, supporters van beide clubs door elkaar. We zijn niet gewoon dat ze gaan vechten. We zijn vredelievend. Het ligt niet in onze aard om mensen in een hondenhok te stoppen, zoals sommige clubs doen.'

En het kan ook niet, zegt Van den Burg. 'Het terrein is er niet geschikt voor en dat weten ze bij Spakenburg duvels goed. En niemand heeft er een probleem mee gehad.'

En een alcoholverbod? 'Er wordt alleen alcohol in plastic geschonken. Op een beschermd terras, waar beveiligers rondlopen die erop toezien dat er geen mensen aflopen. De politie kan besluiten om geen alcohol te laten schenken als er aanwijzingen dat er wat speelt.'

Geen contact met Spakenburg

Het stoort Van den Burg dat Spakenburg doet alsof het van het begin af aan zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. 'Van tevoren is er geen contact geweest. Ze namen de telefoon niet op en mails bleven onbeantwoord. We hebben ze via de KNVB moeten dwingen om stewards mee te nemen.'

Bestuurslid Jim Donkers van Spakenburg: 'Dat is pertinent onjuist. We hebben steeds in contact gestaan met de tegenpartij. Dat begon al anderhalve week voor de wedstrijd. We hebben toen gezegd dat we nog niet konden aangeven hoeveel supporters er zouden komen en hoe de begeleiding eruit zou komen te zien.'

Het duel met TEC leeft volgens Donkers niet echt bij de Spakenburgers en ook het tijdstip (18.00 uur) was onaantrekkelijk. 'Donderdagavond laat was pas duidelijk hoeveel supporters mee zouden gaan.'

Spakenburg: voldoende begeleiding

Uiteindelijk werden de ongeveer 100 supporters van 'de Blauwen' volgens Donkers begeleid door vier gecertificeerde stewards, het hoofd veiligheid en het bestuurslid verantwoordelijk voor veiligheid en supporterszaken en vijf supportersbegeleiders van de supportersvereniging. 'En de KNVB-norm is één steward per 100 toeschouwers. Daar zaten we dus boven.'

Van den Burg zet er grote vraagtekens bij. 'Ik heb alleen twee of drie stewards gezien, in van die gele hesjes. En toen er een reclamebord werd ingetrapt, deden ze niets. En dat terwijl ze een meldingsplicht hebben.'

Rapport naar de KNVB

TEC gaat deze dinsdag nog om de tafel met de gemeente en de politie. Van den Burg: 'We leggen dan onze rapporten naast elkaar. En daarna gaat er een rapport naar de KNVB.'

Bestuurslid Donkers van Spakenburg zegt dat uit beeldmateriaal blijkt dat het geen mensen van Spakenburg waren die zijn begonnen te vechten. Zijn club was dit seizoen al diverse keren bij ongeregeldheden betrokken en Donkers begrijpt dat Spakenburg de schijn tegen heeft.

'We worden altijd genoemd. We balen als een stekker', zegt Donkers. 'Maar in geen van de gevallen is vastgesteld dat Spakenburg er schuld aan heeft gehad. Onze jongens worden ook opgezocht en dan gaan ze niet aan de kant.'

'Deze week nog contact'

Volgens TEC-voorzitter Van den Burg heeft Spakenburg na de ongeregeldheden nog niets van zich laten horen. Bestuurslid Jim Donkers van Spakenburg: 'Dit alles kost ontzettend veel tijd. We doen het er ook allemaal maar bij. Maar we proberen dat deze week nog te doen.'

Zie ook: