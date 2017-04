Woningen aanpassen aan vergrijzing, maar ook jongeren vasthouden

Foto: woonvisie Foto: woonvisie Foto: woonvisie Foto: woonvisie Foto: woonvisie

WIJCHEN - Wijchen wil de komende jaren vooral bestaande woningen aanpakken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Dat is een van de hoofdpunten uit de nieuwe woonvisie 'Thuis in Wijchen'. Goed wonen in Wijchen betekent volgens het college je er thuis voelen.

Sinds de nieuwe Woningwet uit 2015 moeten gemeenten de huurdersverenigingen en woningcorporaties meer sturen in wat zij aanbieden aan woningen. Hiervoor heeft het college van Wijchen nu beleid opgesteld. Daarbij houdt Wijchen rekening met de toenemende vergrijzing en de trend om mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Jongeren vasthouden Uitgangspunt van de woonvisie van Wijchen is om de eigen identiteit van wijken en dorpen te koesteren en waar mogelijk te versterken. Bovendien probeert de gemeente jongeren te verleiden om er te blijven wonen. Voor hen moeten er passende woningen zijn. Vooral de vraag naar één- of twee persoonshuishoudens neemt de komende jaren toe. Inzet op bestaande woningen meest effectief Verder heeft het college aandacht voor zaken als duurzaamheid en innovatie. Daarbij richten ze zich vooral op de bestaande woningvoorraad, zo zegt verantwoordelijk wethouder Geert Gerrits. 'Als je echt stappen wilt maken, bereik je het meest wanneer je je richt op de 17.000 bestaande woningen in plaats van op een paar honderd nieuwbouwwoningen.' Allemaal meegedacht Zowel inwoners als organisaties hebben volop meegedacht bij het maken van de woonvisie. Wethouder Gerrits kijkt tevreden terug op dit proces. 'Mensen hebben echt vanaf een blanco vel kunnen meedenken. Op basis van alle inbreng is de woonvisie vervolgens geschreven' De gemeenteraad bespreekt de woonvisie 'Thuis in Wijchen' op 18 mei tijdens de commissievergadering. Wanneer de raad een besluit neemt over de woonvisie is nog niet bekend.