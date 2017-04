Slecht weer, maar Koningsdag gaat grotendeels door

Foto: ANP

ARNHEM - Het wordt donderdag op Koningsdag koud en het kan gaan regenen of hagelen, meldt weerinstituut MeteoGroup in Wageningen. Worden daarom maatregelen genomen of gaan buitenactiviteiten op de feestdag zelfs niet door?

'Het positieve is dat we de afgelopen jaren heel wat extra maatregelen hebben moeten nemen vanwege het slechte weer. Dus het zat al in alle plannen', vertelt Marieke van Kessel van de organisatie UIT in Arnhem. 'De meeste pleinen zijn overdekt, dus het hele programma kan doorgaan.' Oranjepop in Nijmegen neemt dinsdagmiddag een beslissing of er extra overkappingen komen bij het festival op Koningsdag. In Ede worden geen grote maatregelen genomen. 'Buienradar voorspelt maar 1,9 mm regen', weet Marianne Kwint van de organisatie. 'En als het te hard gaat regenen, vertrekken mensen op de kleedjesmarkt toch wel. Op de pleinen zijn er marktkramen, dat is redelijk bedekt.' Bovendien laten sommige mensen zich toch niet afschrikken. 'Vorig jaar was het verschrikkelijk slecht weer met de hele dag regen. Maar op de kleedjesmarkt bleven de diehards gewoon zitten.' Andere afgelastingen/aanpassingen: café Casper in Arnhem: kleedjesmarkt is afgelast

de Koningsdagactiviteiten in Borculo worden verplaatst naar Muziekcentrum Volharding aan de Haarloseweg

zeepkistenrace in Westervoort is afgelast Zie ook: Kans op hagel en onweer op Koningsdag: 'Maar uit de wind kan het best lekker zijn'

Worden er bij u ook activiteiten afgelast? Mail naar omroep@gld.nl