Bekerfinale te zien op scherm van 60 vierkante meter

ARNHEM - De bekerfinale AZ-Vitesse is zondag op een groot scherm te zien op de Markt in Arnhem. Er komt een scherm te staan van 60 vierkante meter.

'Op de markt komt een Vitesseplein met 60 vierkante meter aan schermen', zo meldt de organisatie. Vanaf 15.00 uur zijn de barren geopend en zal er een dj zijn om de stemming er in te brengen.

Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom. De toegang is gratis.

Nog een scherm in de stad

Behalve de grote televisie op de Markt is er ook een scherm op het Jansplaats. Daar is het scherm overigens niet zo groot als op de Markt, namelijk twintig vierkante meter. Ook daar zal een dj staan, vanaf 16.00 uur.

Mis bij Omroep Gelderland niets van de bekerfinale tussen Vitesse en AZ! In het liveblog op onze app en website tellen we zondag de hele dag af naar de wedstrijd in Rotterdam. Vanaf 18.00 uur wordt de wedstrijd van begin tot eind live uitgezonden via Radio Gelderland. Op televisie houden we je zondagavond elk uur op de hoogte van de stand van zaken.