Door brand verwoeste molen in Terwolde wordt herbouwd

TERWOLDE - In Terwolde zijn lokale aannemers begonnen aan de herbouw van molen De Ooievaar. De molen ging anderhalf jaar geleden in vlammen op na blikseminslag. Eind december moet de herbouw klaar zijn en moet de molen weer draaien.

De plaatselijke aannemer Teddy Groters doet het metselwerk en dat is heel anders dan een gewone woning. 'Er gaan op een muur van 3 meter hoog in dit achtkant maar liefst 30.000 stenen doorheen. Terwijl bij een normale vrijstaande woning we zo'n 11.000 stenen vermetselen.' Dat komt doordat de muren van de molen maar liefst 55 tot 65 cm dik moeten worden vanwege de stabiliteit. Groters is trots dat hij deze klus mag doen. 'Het is een enorme eer.'

In de nacht van 31 augustus ging 'De Ooievaar' in vlammen op door blikseminslag. Henry Elizen kan zich dat moment nog goed herinneren. 'Ik hoorde het 's ochtends vroeg op de radio. Iedereen in het dorp was er kapot van. Het is dan ook heel mooi dat de molen nu na anderhalf jaar weer herbouwd wordt precies volgens de oude bouwtekeningen.'

Molen brandde al drie keer af

Het is niet de eerste keer dat de molen in Terwolde wordt herbouwd. Ook in in 1893 en 1973 werd de molen verwoest door brand. 'Deze plek heeft niet veel geluk gebracht', aldus Elizen.

Op dit moment worden er in werkplaatsen in Aalten en Lochem alle molenonderdelen gebouwd. Als het metselwerk af is, wordt onder meer het achtkantige houten molenlijf geplaatst.