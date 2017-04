Gemeente geeft jongeren oordopjes tegen gehoorschade

WESTERVOORT - 'Naast de telefoon en de portemonnee moet het gewenning worden dat jongeren ook oordopjes meenemen op pad', vindt de Westervoortse wethouder Arthur Boone. Daarom gaat de gemeente alle jongeren in zijn gemeente die 16 worden, voorzien van een setje oordoppen.

Maar is zo'n maatregel niet betuttelend? Boone vindt van niet. 'Jongeren hebben vaak niet in de gaten welke problemen harde muziek veroorzaakt. Het is natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen, maar ik vind dat wij ze daar wel op kunnen wijzen. We dwingen ze niet.'

Arthur Boone vertelt waarom hij zo graag de oordopjes wil verspreiden:

De wethouder kampt zelf ook met gehoorschade, een van de redenen waarom hij het een belangrijk onderwerp vindt. 'Ik denk namelijk dat een goede set oordoppen helpt. Ik verwacht dan ook dat een hele hoop jongeren er gebruik van zullen maken.'

Zagen met een motorzaag

Foto: Wikimedia Commons

Boone zegt dat het de gemeente ook niet veel geld zal kosten. 'Jaarlijks zullen er zo'n 175 jongeren zestien worden. Dat kost ons dus ongeveer 1500 à 2000 euro in het jaar.'

Want feesten buiten moeten wel aan een geluidsnorm voldoen, maar dat is niet overal. 'En gehoorschade loop je al snel op. Daar hoeft de muziek ook niet zo hard voor te staan. Alleen zagen met een motorzaag kan al problemen opleveren en daar zijn geen normen voor.'