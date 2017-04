Werkloosheid in twee regio's boven 6 procent

ARNHEM - In Gelderland was de werkloosheid vorig jaar het hoogst in Het Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In deze twee regio's lag de werkloosheid hoger dan het landelijk gemiddelde van 6 procent. In Het Rijk van Nijmegen was 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, in Midden-Gelderland 6,3 procent.

De werkloosheid in Gelderland was vorig jaar gemiddeld 5,7 procent, tegen 7 procent in 2014. In Gelderland was de werkloosheid het laagst in het Rivierenland: 5,1 procent. Daarna volgen de Achterhoek (5,2), Food Valley (5,5) en Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe (5,7 procent).

