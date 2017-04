NEC hervat training, zonder Peter Hyballa

NIJMEGEN - NEC traint vandaag voor de eerste keer na het ontslag van trainer Peter Hyballa.

Er staat nog geen nieuwe trainer voor de Nijmeegse groep. Ernie Brandts, Wilfried Brookhuis en Patrick Pothuizen staan als coaches op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat op korte termijn een nieuwe hoofdcoach wordt aangesteld.

In het geruchtencircuit worden Mario Been, Jan Olde Riekerink, Huub Stevens en Ron de Groot genoemd als kandidaten om de vacature in te vullen. NEC gaat zelf op geen enkele naam in.

De Nijmeegse club staat voorlaatste in de eredivisie en lijkt af te stevenen op een plek in de nacompetitie. Daarin moet degradatie naar de Jupiler League worden voorkomen.