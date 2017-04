De herrijzenis van de Ooievaar en parkeren voor panda's: dit is het nieuws van dinsdag 25 april

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Molen De Ooievaar in Terwolde werd in 2015 getroffen door de bliksem en brandde af. Voor de derde keer. Maar ook nu wordt hij weer herbouwd. En vandaag valt de beslissing over de 1.400 extra pandaparkeerplaatsen in Wageningen: komen ze er nu wel of niet? Dit is het nieuws van dinsdag 25 april 2017.

Uit de as herrezen Bliksem en brand verwoestten in augustus 2015 molen De Ooievaar in Terwolde. De 100-jarige ging voor de derde keer vlammen in op. Anderhalf jaar later is begonnen met de herbouw, met een grote rol voor plaatselijke ondernemers. Waar kunnen de pandakijkers terecht? De Chinese panda's zijn zich inmiddels aan het settelen in hun verblijf in Ouwehands Dierenpark, maar het parkeren blijft een issue. Het dierenpark heeft niet voldoende plaatsen en daarom heeft de gemeente Wageningen tijdelijk parkeren toegestaan. Vandaag besluit de raad of bezoekers van Wu Wen en Xing Ya ook in de toekomst hun auto kwijt kunnen op bedrijvenpark Nudepark 2 in Wageningen. Overvallers voor de rechter De bewoners van het huis aan de Pythagorasstraat in Apeldoorn werden op 15 juni 2016 slachtoffer van een gewelddadige overval. Een van hen werd met een mes bedreigd, gestoken, gestompt, getrapt en bij beiden werd de mond dichtgeplakt. De overvallers namen geld, telefoons en sieraden mee. Voor het misdrijf zijn twee verdachten opgepakt; zij horen vandaag welke straf ze krijgen.