'Bart van Ingen is een clown die voor NEC-directeur speelt'

NIJMEGEN - Johan Derksen, journalist en NEC-fan, heeft zich maandagavond hard uitgelaten over NEC-directeur Bart van Ingen. Derksen noemde hem 'een clown die voor directeur speelt'.

Derksen had geen goed woord over voor Van Ingen. De directeur is volgens hem dé reden voor de onrust bij NEC. Trainer Peter Hyballa had volgens de bekende supporter nooit ontslagen mogen worden. 'NEC heeft een slecht elftal. Het begint met een zwakke keeper en eindigt bij een slechte aanval', zo sprak Derksen in het televisieprogramma Voetbal Inside.

Van Ingen is volgens de journalist dus verantwoordelijk voor de matige selectie en niet Hyballa. 'Het is echt een aanfluiting dat Van Ingen NEC leidt. Hyballa had nooit mogen sneuvelen. Hij heeft geen gekke dingen gedaan. Hij kreeg te maken met een elftal met allemaal onduidelijke buitenlanders. Dat is niet zijn schuld. Ik ben al zestig jaar supporter. Wat er nu gebeurt, vind ik zo ontzettend goedkoop.'

NEC staat voorlaatste in de eredivisie en vecht tegen degradatie.Volgens voetbaltrainer Hans Kraay junior uit Ophemert wilde de spelersgroep door met de Duitse trainer. 'De jongens aten uit zijn hand. Ik zou niet weten welke trainer het beter bij NEC zou doen dan Hyballa.'

Been, Olde Riekerink?

In het geruchtencircuit worden Mario Been, Jan Olde Riekerink, Huub Stevens en Ron de Groot genoemd als kandidaten om de vacature in te vullen. NEC gaat zelf op geen enkele naam in.