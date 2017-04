Peter Rehwinkel benoemd tot waarnemend burgemeester Zaltbommel

ARNHEM - De commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft Peter Rehwinkel benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zaltbommel. Rehwinkel neemt voorlopig het stokje over van burgemeester Van den Bosch. Die is eind maart vertrokken naar de Tweede Kamer.

De commissaris van de Koning heeft in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad besloten een waarnemend burgemeester te benoemen tot in ieder geval na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Omdat het gaat om een langere waarnemingsperiode, heeft Cornielje vijf kandidaten aan de fractievoorzitters voorgelegd. Zij hebben uiteindelijk unaniem hun voorkeur uitgesproken voor Peter Rhewinkel.

De 52-jarige Rehwinkel (PvdA) woont in Amsterdam. Hij was lid van de Tweede en Eerste Kamer en van 2004 tot 2009 burgemeester van Naarden. Daarna werd hij burgemeester van Groningen, waar hij regelmatig onder vuur lag vanwege zijn functioneren.

Volgens RTV Noord werd hem onder andere een gebrek aan regie verweten in de voortdurende ruzie tussen stad en provincie. Ook moest hij zich als korpsbeheerder verantwoorden voor de falende politieorganisatie bij de Facebookrellen in Haren. Rehwinkel stapte uiteindelijk in november 2013 uit eigen beweging op. Hij meldde vervolgens dat hij in Barcelona een baan zou krijgen bij United Cities and Local Governments (UCLG), een organisatie van lokale en regionale overheden. Die baan bleek echter niet te bestaan.